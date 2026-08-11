Predzmývací pad, Polyester - abrazívny, 45 cm
Polyesterový abrazívny pad je vyrobený z vysoko kvalitnej zmesovej tkaniny, je dlhý 45 cm a presvedčí prídavným abrazívnym pásom pre maximálnu čistiacu silu na hrubých nečistotách.
Abrazívny pad je vyrobený z vysoko kvalitnej zmesovej tkaniny s krátkym vlasom, je dlhý 45 centimetrov a pri čistení okien a iných povrchov zaujme optimálnymi výsledkami. Vďaka prídavnej integrovanej abrazívnej časti rýchlo a efektívne odstraňuje aj hrubé nečistoty a silne priľnavé znečistenia. S praktickým zapínaním na suchý zips pre obzvlášť pohodlné používanie. Možno použiť s T-držiakom od Kärcher.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovná šírka (cm)
|45
|Materiál
|100% PET
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,1
|Dĺžka (mm)
|450
Oblasti využitia
- Okná