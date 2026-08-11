Lišta s výrezom v tvare V antikorová, 35 cm
35 cm dlhá, profesionálna lišta, s výrezom do V a variabilne nastaviteľnou polohou. Vyrobená z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, dodávka vrátane stieracej gumy.
Profesionálna antikorová lišta, 35 cm dlhá s výrezom v tvare V, poloha lišty variabilne nastaviteľná, pevná a stabilná, vždy perfektne sedí, jednoduchá výmena lišty, vyrobená z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele zaujme aj dlhou životnosťou. Súčasťou dodávky je mäkká gumená stieracia lišta. Možno použiť s rukoväťami stieračov od Kärcher.
Špecifikácie
Technické údaje
|Materiál
|nehrdzavejúca oceľ
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,1
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,1
|Dĺžka (mm)
|350
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|350 x 2 x 20
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Okná