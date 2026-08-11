Lišta s výrezom v tvare V antikorová, 55 cm

55 cm dlhá, profesionálna lišta, s výrezom do V a variabilne nastaviteľnou polohou. Vyrobená z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, dodávka vrátane stieracej gumy.

Profesionálna antikorová lišta, 55 cm dlhá s výrezom v tvare V, poloha lišty variabilne nastaviteľná, pevná a stabilná, vždy perfektne sedí, jednoduchá výmena lišty, vyrobená z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele zaujme aj dlhou životnosťou. Súčasťou dodávky je mäkká gumenná stieracia lišta. Možno použiť s rukoväťami stieračov od Kärcher.

Špecifikácie

Technické údaje

Materiál nehrdzavejúca oceľ
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,2
Hmotnosť balenia (kg) 0,2
Dĺžka (mm) 550
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 550 x 2 x 20
Lišta s výrezom v tvare V antikorová, 55 cm
Oblasti využitia
  • Okná
Príslušenstvo