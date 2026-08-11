Rúčka na stierku Pro MultiLink

Rukoväť stierky s mäkkým úchopom od spoločnosti Kärcher umožňuje jednoduchú výmenu stierok, bezpečne sedí v ruke a možno ju ľahko používať aj s teleskopickými tyčami.

Jednoduchá manipulácia, jednoduchá výmena lišty, vždy bezpečne sedí v ruke, spoľahlivá pri používaní teleskopickej násady, materiál z nehrdzavejúcej ocele a plastu

Špecifikácie

Technické údaje

Materiál nehrdzavejúca oceľ / PC
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 90 x 30 x 160

Výbava

  • Pripojenie MultiLink
  • Talianska niť
Rúčka na stierku Pro MultiLink
Oblasti využitia
  • Okná
Príslušenstvo