Rúčka na stierku Pro MultiLink
Rukoväť stierky s mäkkým úchopom od spoločnosti Kärcher umožňuje jednoduchú výmenu stierok, bezpečne sedí v ruke a možno ju ľahko používať aj s teleskopickými tyčami.
Jednoduchá manipulácia, jednoduchá výmena lišty, vždy bezpečne sedí v ruke, spoľahlivá pri používaní teleskopickej násady, materiál z nehrdzavejúcej ocele a plastu
Špecifikácie
Technické údaje
|Materiál
|nehrdzavejúca oceľ / PC
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|90 x 30 x 160
Výbava
- Pripojenie MultiLink
- Talianska niť
Oblasti využitia
- Okná