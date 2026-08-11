Sada na čistenie skla Standard, 30 cm

Základná sada Standard na čistenie zrkadiel, skla a nehrdzavejúcej ocele.

Držiak na suchý zips a ultra-mikrovláknová handrička na čistenie lesklých povrchov. Ideálne na čistenie lesklých povrchov v interiéroch, ako sú vitríny v chladiacich pultoch a predajniach potravín, sklenené dvere.

Špecifikácie

Technické údaje

Použitie textilu Textilný materiál odolný
Teplota prania (°C) max. 90
Odporúčanie prania (°C) 60
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg) 0,4
Hmotnosť balenia (kg) 0,5
Rozmery (d x š) (mm) 200 x 70
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 200 x 70 x 540

Výbava

  • Pripojenie MultiLink
Sada na čistenie skla Standard, 30 cm
Oblasti využitia
  • Povrchy - čistenie skla