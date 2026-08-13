Uhlový kĺb MultiLink, D 21 mm

Uhlový kĺb s pripojením MultiLink na použitie na teleskopických tyčiach.

Spoj so závitom MultiLink. Ideálny na nastavenie sklonu nástrojov s pevným uhlom.

Vlastnosti a výhody
Variabilné možnosti nastavenia
  • Nastavenie kĺbu od 0 do 225° v krokoch po 15° stlačením tlačidla.
  • Nastavenie uhla vždy umožňuje optimálny uhol nábehu pre prácu bez šmúh s teleskopickými tyčami.
  • Ultra rýchle upevnenie čistiacich nadstavcov.
Špecifikácie

Technické údaje

Materiál POM / PA
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,1
Hmotnosť balenia (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 150 x 30 x 20
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 150 x 30 x 20

Výbava

  • Pripojenie MultiLink
  • Talianska niť
Oblasti využitia
  • Okná