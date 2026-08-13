Uhlový kĺb MultiLink, D 21 mm
Uhlový kĺb s pripojením MultiLink na použitie na teleskopických tyčiach.
Spoj so závitom MultiLink. Ideálny na nastavenie sklonu nástrojov s pevným uhlom.
Vlastnosti a výhody
Variabilné možnosti nastavenia
- Nastavenie kĺbu od 0 do 225° v krokoch po 15° stlačením tlačidla.
- Nastavenie uhla vždy umožňuje optimálny uhol nábehu pre prácu bez šmúh s teleskopickými tyčami.
- Ultra rýchle upevnenie čistiacich nadstavcov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Materiál
|POM / PA
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,1
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|150 x 30 x 20
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|150 x 30 x 20
Výbava
- Pripojenie MultiLink
- Talianska niť
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Okná