Bavlnený mop Flex, Classic, 40 cm
Plochý mop z bavlny, vnútorný slučkový koniec a vonkajší zastrihnutý koniec, polyesterová podpera.
Plochý mopovací systém s flexibilným systémom, na použitie s valcovým žmýkačom, univerzálnym žmýkačom alebo bočným lisom. Ideálny na akýkoľvek povrch a na hrubé nečistoty vďaka vysokej schopnosti zachytávania nečistôt priadzou.
Špecifikácie
Technické údaje
|Typ podlahy
|Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
|Úroveň nečistôt
|Nízka až stredná
|Použitie textilu
|Textilný materiál odolný
|Pracovná šírka (cm)
|40
|Textilná prípojná sada
|Uni System
|Materiál
|70% bavlna / 30% PET
|Textilný materiál
|Zmes bavlny
|Teplota prania (°C)
|max. 60
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg)
|0,2
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š) (mm)
|400 / 140
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|400 x 140 x 20
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie