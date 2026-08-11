Bavlnený mop Flex, Classic, 40 cm

Plochý mop z bavlny, vnútorný slučkový koniec a vonkajší zastrihnutý koniec, polyesterová podpera.

Plochý mopovací systém s flexibilným systémom, na použitie s valcovým žmýkačom, univerzálnym žmýkačom alebo bočným lisom. Ideálny na akýkoľvek povrch a na hrubé nečistoty vďaka vysokej schopnosti zachytávania nečistôt priadzou.

Špecifikácie

Technické údaje

Typ podlahy Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
Úroveň nečistôt Nízka až stredná
Použitie textilu Textilný materiál odolný
Pracovná šírka (cm) 40
Textilná prípojná sada Uni System
Materiál 70% bavlna / 30% PET
Textilný materiál Zmes bavlny
Teplota prania (°C) max. 60
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg) 0,2
Hmotnosť balenia (kg) 0,2
Rozmery (d x š) (mm) 400 / 140
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 400 x 140 x 20
Bavlnený mop Flex, Classic, 40 cm
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie