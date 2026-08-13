Bavlnený mop Tuft Combo Classic, 40 cm
S vreckom alebo chlopňou: Základný bavlnený mop so slučkami a vonkajšími strapcami. Na použitie v systéme plochých mopov s vedrom a lisom od spoločnosti Kärcher.
Slučky a vonkajšie strapce základného bavlneného mopu sú vyrobené z kvalitnej bavlny pre optimálnu absorpciu tekutín. Nízky obsah polyesteru zaisťuje vysokú stabilitu priadze a stálosť tvaru. Zatiaľ čo slučky handričky na vnútornej ploche mopu účinne a dôkladne odstraňujú nečistoty, dva rady vonkajších strapcov odstraňujú aj voľné hrubé nečistoty v okrajových oblastiach. Tento mop je tiež ideálny na priemyselné čistenie, v oblastiach s veľkým množstvom nečistôt, ako aj na nerovných podlahových plochách. Bavlnený mop Basic je kompatibilný so všetkými držiakmi s kapsou alebo chlopňou a je vhodný pre aplikácie v systéme plochého mopu s dvojitým vedierkovým vozíkom alebo jednoduchým vedierkovým vozíkom a lisom od Kärcher.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|STANDARD
|Typ podlahy
|Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
|Konštrukcia podlahy
|Hladký a ľahko štruktúrovaný
|Úroveň nečistôt
|Nízka až stredná
|Použitie textilu
|Textilný materiál odolný
|Pracovná šírka (cm)
|40
|Textilná prípojná sada
|Vrecká / Klapky
|Materiál
|50% bavlna / 50% PET
|Textilný materiál
|Zmes bavlny
|Typ výroby
|PET-tkaná nosná látka s našitými slučkami
|Textilná štruktúra
|Hromada slučky
|Teplota prania (°C)
|max. 90
|Odporúčanie prania (°C)
|60
|Teplota sušičky (°C)
|60
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg)
|0,2
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š) (mm)
|400 / 130
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|400 x 130 x 150
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie