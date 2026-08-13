Bavlnený mop Tuft Combo Classic, 40 cm

S vreckom alebo chlopňou: Základný bavlnený mop so slučkami a vonkajšími strapcami. Na použitie v systéme plochých mopov s vedrom a lisom od spoločnosti Kärcher.

Slučky a vonkajšie strapce základného bavlneného mopu sú vyrobené z kvalitnej bavlny pre optimálnu absorpciu tekutín. Nízky obsah polyesteru zaisťuje vysokú stabilitu priadze a stálosť tvaru. Zatiaľ čo slučky handričky na vnútornej ploche mopu účinne a dôkladne odstraňujú nečistoty, dva rady vonkajších strapcov odstraňujú aj voľné hrubé nečistoty v okrajových oblastiach. Tento mop je tiež ideálny na priemyselné čistenie, v oblastiach s veľkým množstvom nečistôt, ako aj na nerovných podlahových plochách. Bavlnený mop Basic je kompatibilný so všetkými držiakmi s kapsou alebo chlopňou a je vhodný pre aplikácie v systéme plochého mopu s dvojitým vedierkovým vozíkom alebo jednoduchým vedierkovým vozíkom a lisom od Kärcher.

Špecifikácie

Technické údaje

Program STANDARD
Typ podlahy Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
Konštrukcia podlahy Hladký a ľahko štruktúrovaný
Úroveň nečistôt Nízka až stredná
Použitie textilu Textilný materiál odolný
Pracovná šírka (cm) 40
Textilná prípojná sada Vrecká / Klapky
Materiál 50% bavlna / 50% PET
Textilný materiál Zmes bavlny
Typ výroby PET-tkaná nosná látka s našitými slučkami
Textilná štruktúra Hromada slučky
Teplota prania (°C) max. 90
Odporúčanie prania (°C) 60
Teplota sušičky (°C) 60
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg) 0,2
Hmotnosť balenia (kg) 0,2
Rozmery (d x š) (mm) 400 / 130
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 400 x 130 x 150
Bavlnený mop Tuft Combo Classic, 40 cm
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie