Bezpečnostný klip na rám mopu 10 x

Bezpečnostný úchyt a držiak na mop.

Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 20 x 20 x 5
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie