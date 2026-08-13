Bezpečnostný klip na rám mopu 10 x
Bezpečnostný úchyt a držiak na mop.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|20 x 20 x 5
Kompatibilné stroje
- Držiak mopu 40cm
- Držiak mopu Flaps MultiLink, Classic, 40 cm
- Držiak mopu Flaps, Classic, 40 cm
- Držiak mopu Flex Multilink, Premium, 40 cm
- Držiak mopu Flex, Premium, 40 cm
- Držiak mopu Pocket MultiLink, Standard, 40 cm
- Držiak mopu Pocket SafeClip ErgoFrame, Premium, 40 cm
- Držiak mopu Pocket SafeClip Multilink, Premium, 40 cm
- Držiak mopu Pocket, Standard, 40 cm
- Držiak mopu SafeClip, Premium, 40 cm
- Držiak mopu na suchý zips, Multilink, Premium, 40 cm
- Držiak mopu na suchý zips, Premium, 40 cm
- Držiak na prachový mop Classic 60 cm
- Držiak na prachový mop Classic 80 cm
- Držiak na prachový mop Multilink Classic 60 cm
- Držiak s gumenými lamelami 60 cm
- Držiak s gumenými lamelami Lamello Multilink Premium, 40cm
- Dust wiping device velcro hook 60 cm
- Džiak padov s kĺbom Standard, 20 cm
- Frame mop desinfection WDS 40cm
- Frame mop desinfection WDS 50cm
- Frame with lock Velook Lampo D23mm
- Hook & Loop holder with block system
- Mopová súprava Flex ErgoHandle, Premium, 40 cm
- Mopová súprava Pocket SafeClip ErgoHandle, Premium, 40 cm
- Mopová súprava Pocket SafeClip OneJet, Premium, 40 cm
- Mopová súprava Pocket SafeClip, Premium, 40 cm
- Mopová súprava na suchý zips ErgoHandle TriJet, Premium, 40 cm
- Mopová súprava na suchý zips ErgoHandle, Premium, 40 cm
- Mopová súprava na suchý zips TriJet, Premium, 40 cm
- Sada na čistenie skla MultiLink Premium 30 cm, 56-93 cm
- Systém rozprašovacieho mopu s držiakom na suchý zips OneJet, Premium, 40 cm
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie