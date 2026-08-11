Držiak ručného padu Standard, 25 cm
Držiak ručného padu Kärcher s rukoväťou na drôtenky. Ideálne pre intenzívne, mechanické čistenie podláh a povrchov.
Kompaktný držiak na drôtenky od spoločnosti Kärcher na pohodlné čistenie miest, ktoré nie sú prístupné čistiacim strojom. Držiak s dlhou životnosťou je vyrobený z kvalitného plastu a je vysoko odolný voči bežným čistiacim chemikáliám a je obzvlášť šetrný k povrchom. Vďaka ergonomickej rukoväti sa ľahko drží a umožňuje čistenie bez námahy akýmkoľvek typom čistiacej podložky.
Špecifikácie
Technické údaje
|Materiál
|PP
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|230 / 100 / 65
Video
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie
- Povrch - mokré čistenie