Držiak ručného padu Standard, 25 cm

Držiak ručného padu Kärcher s rukoväťou na drôtenky. Ideálne pre intenzívne, mechanické čistenie podláh a povrchov.

Kompaktný držiak na drôtenky od spoločnosti Kärcher na pohodlné čistenie miest, ktoré nie sú prístupné čistiacim strojom. Držiak s dlhou životnosťou je vyrobený z kvalitného plastu a je vysoko odolný voči bežným čistiacim chemikáliám a je obzvlášť šetrný k povrchom. Vďaka ergonomickej rukoväti sa ľahko drží a umožňuje čistenie bez námahy akýmkoľvek typom čistiacej podložky.

Špecifikácie

Technické údaje

Materiál PP
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 230 / 100 / 65
Držiak ručného padu Standard, 25 cm

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Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie
  • Povrch - mokré čistenie
Príslušenstvo