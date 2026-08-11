Džiak padov s kĺbom Standard, 20 cm

Držiak padov s pohyblivým kĺbom. Na použitie s padmi na intenzívne mechanické čistenie podláh a povrchov.

Ideálne na čistenie podláh a povrchov, ktoré nie sú dostupné pre čistiace stroje: Držiak padov s pohyblivým kĺbom pre maximálnu flexibilitu a obratnosť pri intenzívnom čistení. Držiak je vyrobený z vysoko kvalitného plastu, je odolný voči bežným čistiacim chemikáliám a je obzvlášť šetrný k povrchom. Je vhodný na použitie so všetkými bežnými padmi a možno ho kombinovať s rôznymi rukoväťami Kärcher.

Špecifikácie

Technické údaje

Materiál PP
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 230 / 100 / 200
Džiak padov s kĺbom Standard, 20 cm
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie
Príslušenstvo