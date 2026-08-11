Džiak padov s kĺbom Standard, 20 cm
Držiak padov s pohyblivým kĺbom. Na použitie s padmi na intenzívne mechanické čistenie podláh a povrchov.
Ideálne na čistenie podláh a povrchov, ktoré nie sú dostupné pre čistiace stroje: Držiak padov s pohyblivým kĺbom pre maximálnu flexibilitu a obratnosť pri intenzívnom čistení. Držiak je vyrobený z vysoko kvalitného plastu, je odolný voči bežným čistiacim chemikáliám a je obzvlášť šetrný k povrchom. Je vhodný na použitie so všetkými bežnými padmi a možno ho kombinovať s rôznymi rukoväťami Kärcher.
Špecifikácie
Technické údaje
|Materiál
|PP
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|230 / 100 / 200
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie