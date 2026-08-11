Gumená stierka Standard, 55 cm

Gumená stierka so šírkou 55 cm s čiernou dvojitou stierkou z neoprénovej peny.

Gumená stierka Kärcher s dvojitou čiernou stierkou z neoprénovej peny na použitie so všetkými rukoväťami s priemerom otvoru od 18 mm do 23 mm. 55 cm široká stierka je ideálna na odstraňovanie veľkých objemov vody a veľmi ľahko sa čistí.

Špecifikácie

Technické údaje

Program ADVANCED
Pracovná šírka (cm) 55
Materiál PP / Neoprén, rozšírený
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 550 x 45 x 140
Gumená stierka Standard, 55 cm
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie
Príslušenstvo