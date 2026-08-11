Gumená stierka Standard, 55 cm
Gumená stierka so šírkou 55 cm s čiernou dvojitou stierkou z neoprénovej peny.
Gumená stierka Kärcher s dvojitou čiernou stierkou z neoprénovej peny na použitie so všetkými rukoväťami s priemerom otvoru od 18 mm do 23 mm. 55 cm široká stierka je ideálna na odstraňovanie veľkých objemov vody a veľmi ľahko sa čistí.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|ADVANCED
|Pracovná šírka (cm)
|55
|Materiál
|PP / Neoprén, rozšírený
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|550 x 45 x 140
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie