Mikrovláknový mop Cut Pile TriJet suchý zips, Standard, 40 cm

Plochý mop z mikrovlákna s pruhmi, s oporným systémom pások a nárazuvzdorným vystuženým okrajom.

Plochý mopovací systém s rámom a páskovým systémom, na použitie buď vopred namočený, namočený na požiadanie s namáčacou stanicou alebo s rukoväťami s nádržou. Ideálny pre hladké alebo porézne vnútorné podlahy so stredným stupňom znečistenia.

Špecifikácie

Technické údaje

Typ podlahy Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
Úroveň nečistôt Nízka až stredná
Použitie textilu Textilný materiál odolný
Pracovná šírka (cm) 40
Textilná prípojná sada Suchý zips
Materiál 80% PET / 20% PA
Textilný materiál Mikrovlákno
Teplota prania (°C) max. 90
Odporúčanie prania (°C) 60
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg) 0,1
Hmotnosť balenia (kg) 0,1
Rozmery (d x š) (mm) 440 / 140
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 440 x 140 x 10
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie