Mikrovláknový mop Cut Pile TriJet suchý zips, Standard, 40 cm
Plochý mop z mikrovlákna s pruhmi, s oporným systémom pások a nárazuvzdorným vystuženým okrajom.
Plochý mopovací systém s rámom a páskovým systémom, na použitie buď vopred namočený, namočený na požiadanie s namáčacou stanicou alebo s rukoväťami s nádržou. Ideálny pre hladké alebo porézne vnútorné podlahy so stredným stupňom znečistenia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Typ podlahy
|Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
|Úroveň nečistôt
|Nízka až stredná
|Použitie textilu
|Textilný materiál odolný
|Pracovná šírka (cm)
|40
|Textilná prípojná sada
|Suchý zips
|Materiál
|80% PET / 20% PA
|Textilný materiál
|Mikrovlákno
|Teplota prania (°C)
|max. 90
|Odporúčanie prania (°C)
|60
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg)
|0,1
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š) (mm)
|440 / 140
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|440 x 140 x 10
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie