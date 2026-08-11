Mikrovláknový mop, Loop Pocket, Premium, 40 cm, červený

S pútkami z mikrovlákna a upevnením do vrecka. Ideálne na predbežné čistenie a použitie so systémom plochých mopov Kärcher.

Vyvinutý ako univerzálny mop so slučkami, zaujme rovnomerným a husto usporiadaným rozložením slučiek pre vynikajúcu schopnosť zachytávania nečistôt. Handrička je ideálna na čistenie v priemysle a v iných oblastiach s vysokým množstvom nečistôt, ako aj na nerovných podlahách. Polyesterové slučky s vysokým obsahom mikrovlákna tiež pomáhajú pri čistení blízko okrajov a zachytávajú uvoľnené nečistoty z rohov a hrán. Vďaka farebne kódovanému systému je možné mopovú handričku jasne priradiť ku konkrétnej čistenej časti a účinne sa zabráni krížovej kontaminácii. Mop Premium MF Mop Loop red Pocket 40 cm je vhodný aj na použitie v systéme plochého mopu s dvojitým alebo jednovedrovým vozíkom a lisom, ako aj na predbežné aplikácie. Nalejte 250 percent čistiaceho prostriedku vlastnej hmotnosti na mopovú handričku. Druhý krok pre suché utieranie plochy nie je pri oboch metódach zvyčajne potrebný.

Špecifikácie

Technické údaje

Program STANDARD
Typ podlahy Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
Konštrukcia podlahy Hladké a vysoko štruktúrované
Úroveň nečistôt Nízka až stredná
Použitie textilu Textilný materiál odolný
Pracovná šírka (cm) 40
Textilná prípojná sada Vrecká
Materiál 100% PET
Textilný materiál Mikrovlákno
Typ výroby PET-tkaná nosná látka s našitými slučkami
Textilná štruktúra Hromada slučky
Teplota prania (°C) max. 90
Odporúčanie prania (°C) 60
Teplota sušičky (°C) 60
Umývacie cykly¹⁾ Približne 300
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg/g/m²) 0,2 / 30
Rozmery (d x š) (mm) 400 / 140

¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.

Mikrovláknový mop, Loop Pocket, Premium, 40 cm, červený
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie
Čistiace prostriedky