Mikrovláknový mop, Loop Pocket, Premium, 40 cm, červený
S pútkami z mikrovlákna a upevnením do vrecka. Ideálne na predbežné čistenie a použitie so systémom plochých mopov Kärcher.
Vyvinutý ako univerzálny mop so slučkami, zaujme rovnomerným a husto usporiadaným rozložením slučiek pre vynikajúcu schopnosť zachytávania nečistôt. Handrička je ideálna na čistenie v priemysle a v iných oblastiach s vysokým množstvom nečistôt, ako aj na nerovných podlahách. Polyesterové slučky s vysokým obsahom mikrovlákna tiež pomáhajú pri čistení blízko okrajov a zachytávajú uvoľnené nečistoty z rohov a hrán. Vďaka farebne kódovanému systému je možné mopovú handričku jasne priradiť ku konkrétnej čistenej časti a účinne sa zabráni krížovej kontaminácii. Mop Premium MF Mop Loop red Pocket 40 cm je vhodný aj na použitie v systéme plochého mopu s dvojitým alebo jednovedrovým vozíkom a lisom, ako aj na predbežné aplikácie. Nalejte 250 percent čistiaceho prostriedku vlastnej hmotnosti na mopovú handričku. Druhý krok pre suché utieranie plochy nie je pri oboch metódach zvyčajne potrebný.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|STANDARD
|Typ podlahy
|Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
|Konštrukcia podlahy
|Hladké a vysoko štruktúrované
|Úroveň nečistôt
|Nízka až stredná
|Použitie textilu
|Textilný materiál odolný
|Pracovná šírka (cm)
|40
|Textilná prípojná sada
|Vrecká
|Materiál
|100% PET
|Textilný materiál
|Mikrovlákno
|Typ výroby
|PET-tkaná nosná látka s našitými slučkami
|Textilná štruktúra
|Hromada slučky
|Teplota prania (°C)
|max. 90
|Odporúčanie prania (°C)
|60
|Teplota sušičky (°C)
|60
|Umývacie cykly¹⁾
|Približne 300
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg/g/m²)
|0,2 / 30
|Rozmery (d x š) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.
Kompatibilné stroje
- Držiak mopu Pocket MultiLink, Standard, 40 cm
- Držiak mopu Pocket SafeClip ErgoFrame, Premium, 40 cm
- Držiak mopu Pocket SafeClip Multilink, Premium, 40 cm
- Držiak mopu Pocket, Standard, 40 cm
- Držiak mopu SafeClip, Premium, 40 cm
- Mopová súprava Pocket SafeClip ErgoHandle, Premium, 40 cm
- Mopová súprava Pocket SafeClip OneJet, Premium, 40 cm
- Mopová súprava Pocket SafeClip, Premium, 40 cm
- Podlahový automat BD 50/50 C Bp Pack Classic
- Podlahový automat BD 50/50 C Classic Bp
- Podlahový automat BD 50/70 R Bp Pack Classic
- Podlahový automat BD 50/70 R Classic
- Podlahový automat BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie