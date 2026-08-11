Mikrovláknový mop Pile Flex, Standard, 35 cm
Biely plochý mop z mikrovlákna so zelenými kartáčovanými pruhmi s intenzívnym účinkom.
Plochý mop s flexibilným systémom, určený na použitie s vedrom so sadou ProLite Flex Kit. Ideálny na hladké alebo bezpečnostné podlahy v interiéri s mastnými nečistotami.
Špecifikácie
Technické údaje
|Typ podlahy
|Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
|Úroveň nečistôt
|Nízka až stredná
|Použitie textilu
|Textilný materiál odolný
|Pracovná šírka (cm)
|35
|Textilná prípojná sada
|Uni System
|Materiál
|80% PET / 20% PA
|Textilný materiál
|Mikrovlákno
|Teplota prania (°C)
|max. 90
|Odporúčanie prania (°C)
|60
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg)
|0,1
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š) (mm)
|350 / 150
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|350 x 150 x 15
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie