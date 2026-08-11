Mikrovláknový mop Pile Flex, Standard, 35 cm

Biely plochý mop z mikrovlákna so zelenými kartáčovanými pruhmi s intenzívnym účinkom.

Plochý mop s flexibilným systémom, určený na použitie s vedrom so sadou ProLite Flex Kit. Ideálny na hladké alebo bezpečnostné podlahy v interiéri s mastnými nečistotami.

Špecifikácie

Technické údaje

Typ podlahy Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
Úroveň nečistôt Nízka až stredná
Použitie textilu Textilný materiál odolný
Pracovná šírka (cm) 35
Textilná prípojná sada Uni System
Materiál 80% PET / 20% PA
Textilný materiál Mikrovlákno
Teplota prania (°C) max. 90
Odporúčanie prania (°C) 60
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg) 0,1
Hmotnosť balenia (kg) 0,1
Rozmery (d x š) (mm) 350 / 150
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 350 x 150 x 15
Mikrovláknový mop Pile Flex, Standard, 35 cm
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie