Mop na sklo Shine Premium, sivý, 30cm, 5 ks
Čistenie bez chĺpkov a šmúh: S vysoko kvalitným mopom z mikrovlákna so suchým zipsom, ktorý je vhodný na použitie s 30 cm držiakom na suchý zips, vyčistíte všetky lesklé povrchy v okamihu.
Mop z mikrovlákna na suchý zips, ktorý sa hodí k 30 cm držiaku na suchý zips, čistí efektívne a bez zvyškov všetky hladké a lesklé povrchy, ako je sklo. Jemné, vysoko kvalitné mikrovlákna odstraňujú aj tie najmenšie častice, ponúkajú vynikajúce zachytávanie nečistôt a tým zabezpečujú výsledok bez šmúh a vlákien. Mop so suchým zipsom sa dá použiť s predpripravenou vodou aj s rozprašovačom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|ADVANCED
|Použitie textilu
|Textilný materiál odolný
|Textilný materiál
|80% PET / 20% PA
|Typ výroby
|Kruhový úplet
|Teplota prania (°C)
|max. 95
|Odporúčanie prania (°C)
|60
|Teplota sušičky (°C)
|60
|Umývacie cykly¹⁾
|Približne 250
|Množstvo v balení (Kus(y))
|5
|Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg/g/m²)
|0,2 / 215
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š) (mm)
|300 x 105
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|300 x 105 x 10
¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.
Video
Oblasti využitia
- Povrchy - čistenie skla
- Okná