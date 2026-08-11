Mop na sklo Shine Premium, sivý, 30cm, 5 ks

Čistenie bez chĺpkov a šmúh: S vysoko kvalitným mopom z mikrovlákna so suchým zipsom, ktorý je vhodný na použitie s 30 cm držiakom na suchý zips, vyčistíte všetky lesklé povrchy v okamihu.

Mop z mikrovlákna na suchý zips, ktorý sa hodí k 30 cm držiaku na suchý zips, čistí efektívne a bez zvyškov všetky hladké a lesklé povrchy, ako je sklo. Jemné, vysoko kvalitné mikrovlákna odstraňujú aj tie najmenšie častice, ponúkajú vynikajúce zachytávanie nečistôt a tým zabezpečujú výsledok bez šmúh a vlákien. Mop so suchým zipsom sa dá použiť s predpripravenou vodou aj s rozprašovačom.

Špecifikácie

Technické údaje

Program ADVANCED
Použitie textilu Textilný materiál odolný
Textilný materiál 80% PET / 20% PA
Typ výroby Kruhový úplet
Teplota prania (°C) max. 95
Odporúčanie prania (°C) 60
Teplota sušičky (°C) 60
Umývacie cykly¹⁾ Približne 250
Množstvo v balení (Kus(y)) 5
Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg/g/m²) 0,2 / 215
Hmotnosť balenia (kg) 0,2
Rozmery (d x š) (mm) 300 x 105
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 300 x 105 x 10

¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.

Video

Oblasti využitia
  • Povrchy - čistenie skla
  • Okná
Čistiace prostriedky