Mopová súprava Pocket SafeClip, Premium, 40 cm

Systém mopu Kärcher šetrný k chrbtu vrátane držiaka mopu a 140 cm dlhej hliníkovej rukoväte.

Súprava mopu sa skladá z držiaka mopu a robustnej, ľahkej hliníkovej rukoväte s dĺžkou 140 centimetrov s klipom na mop, ktorý zaisťuje mop a zabraňuje potrebe akéhokoľvek nepríjemného a vyčerpávajúceho ohýbania. Hlavy mopu možno tiež rýchlo a ľahko prepínať podľa potreby vďaka šikovnému vreckovému uchyteniu.

Špecifikácie

Technické údaje

Program STANDARD
Textilná prípojná sada Vrecká
Pracovná šírka (cm) 40
Typ rukoväte Fix
Dĺžka rukoväte (mm) 1400
Priemer rukoväte (mm) 23
Materiál Hliník / PP
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,8
Hmotnosť balenia (kg) 1,5
Rozmery (d x š) (mm) 400 x 150
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 400 x 150 x 1400
Mopová súprava Pocket SafeClip, Premium, 40 cm

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Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie
Príslušenstvo