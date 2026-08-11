Mopová súprava Pocket SafeClip, Premium, 40 cm
Systém mopu Kärcher šetrný k chrbtu vrátane držiaka mopu a 140 cm dlhej hliníkovej rukoväte.
Súprava mopu sa skladá z držiaka mopu a robustnej, ľahkej hliníkovej rukoväte s dĺžkou 140 centimetrov s klipom na mop, ktorý zaisťuje mop a zabraňuje potrebe akéhokoľvek nepríjemného a vyčerpávajúceho ohýbania. Hlavy mopu možno tiež rýchlo a ľahko prepínať podľa potreby vďaka šikovnému vreckovému uchyteniu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|STANDARD
|Textilná prípojná sada
|Vrecká
|Pracovná šírka (cm)
|40
|Typ rukoväte
|Fix
|Dĺžka rukoväte (mm)
|1400
|Priemer rukoväte (mm)
|23
|Materiál
|Hliník / PP
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,8
|Hmotnosť balenia (kg)
|1,5
|Rozmery (d x š) (mm)
|400 x 150
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|400 x 150 x 1400
Video
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie