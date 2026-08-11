Pad biely, 25 cm

Na čistenie kútov a hrán, ktoré nedosiahnu stroje. Na intenzívne čistenie podláh a povrchov.

Biely čistiaci pad je veľmi všestranný a vďaka svojim kompaktným rozmerom je vhodný najmä na šetrné intenzívne čistenie podláh a povrchov nedostupných čistiacim strojom. Na čistenie podláh odporúčame použiť náš kompatibilný držiak padov s rukoväťou a kĺbom a držiak padov Kärcher s úchopom pre manuálne použitie. Vliesová podložka s jemným brúsnym profilom je vhodná aj na čistenie povrchov a predmetov napríklad z nehrdzavejúcej ocele, chrómu, medi, porcelánu alebo keramiky.

Špecifikácie

Technické údaje

Druh špiny Vysoko priľnavé nečistoty
Materiál PET/PA
Úroveň nečistôt Nízky
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Rozmery (d x š x v) (mm) 250 / 120 / 20
Pad biely, 25 cm
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie
  • Povrch - mokré čistenie