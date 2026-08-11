Pad biely, 25 cm
Na čistenie kútov a hrán, ktoré nedosiahnu stroje. Na intenzívne čistenie podláh a povrchov.
Biely čistiaci pad je veľmi všestranný a vďaka svojim kompaktným rozmerom je vhodný najmä na šetrné intenzívne čistenie podláh a povrchov nedostupných čistiacim strojom. Na čistenie podláh odporúčame použiť náš kompatibilný držiak padov s rukoväťou a kĺbom a držiak padov Kärcher s úchopom pre manuálne použitie. Vliesová podložka s jemným brúsnym profilom je vhodná aj na čistenie povrchov a predmetov napríklad z nehrdzavejúcej ocele, chrómu, medi, porcelánu alebo keramiky.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh špiny
|Vysoko priľnavé nečistoty
|Materiál
|PET/PA
|Úroveň nečistôt
|Nízky
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|250 / 120 / 20
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie
- Povrch - mokré čistenie