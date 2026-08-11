Pad čierny, 25 cm
Čierny abrazívny pad s vysokou odolnosťou na odstraňovanie nečistôt z netextilných podláh a iných necitlivých povrchov.
Čierny čistiaci pad od spoločnosti Kärcher je účinná a kompaktná pomôcka na intenzívne, hĺbkové a udržiavacie čistenie netextilných podláh a iných necitlivých povrchov, ku ktorým sa nedá dostať čistiacim strojom. Tento vysoko odolný abrazívny pad je tiež ideálny na odstraňovanie vosku a usadenín na malých plochách, v rohoch a na hranách. Na manuálne použitie spoločnosť Kärcher odporúča používať náš príslušný držiak na ručné podložky; na čistenie podláh spoločnosť Kärcher odporúča používať náš držiak na pady s kĺbom a rukoväťou.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh špiny
|Vysoko priľnavé nečistoty
|Materiál
|PA / PET
|Úroveň nečistôt
|Vysoké
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|250 / 120 / 15
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|250 / 120 / 36
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie