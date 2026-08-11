Pad hnedý, 25 cm

Stredne silný hnedý abrazívny pad na odstraňovanie nečistôt z netextilných podláh a iných necitlivých povrchov.

Hnedý čistiaci pad od spoločnosti Kärcher je účinná a kompaktná pomôcka na intenzívne, všeobecné a udržiavacie čistenie netextilných podláh a iných necitlivých povrchov, ku ktorým sa nedá dostať čistiacim strojom. Stredne silný abrazívny pad je tiež ideálny na odstraňovanie vosku a usadenín na malých plochách, v rohoch a na hranách. Na manuálne použitie spoločnosť Kärcher odporúča používať náš príslušný držiak na ručné podložky; na čistenie podláh spoločnosť Kärcher odporúča používať náš držiak na pady s kĺbom a rukoväťou.

Špecifikácie

Technické údaje

Druh špiny Vysoko priľnavé nečistoty
Materiál PA / PET
Úroveň nečistôt Nízka až ťažká
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,1
Hmotnosť balenia (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 250 / 120 / 15
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 250 / 120 / 15
Pad hnedý, 25 cm
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie