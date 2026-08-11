Pad zelený, 25 cm

Na čistenie kútov a hrán, ktoré nedosiahnu stroje. Na intenzívne čistenie podláh a povrchov.

Vysoko abrazívny, zelený čistiaci vankúšik na hĺbkové čistenie a udržiavacie čistenie akéhokoľvek odolného povrchu. Zelená čistiaca podložka je všestranná a vďaka svojim kompaktným rozmerom je vhodná najmä na intenzívne čistenie odolných podláh a povrchov, ktoré nie sú prístupné čistiacim strojom. Na čistenie podláh odporúčame použiť náš kompatibilný držiak padov s rukoväťou a kĺbom a držiak padov Kärcher s úchopom pre manuálne použitie na povrchy.

Špecifikácie

Technické údaje

Druh špiny Vysoko priľnavé nečistoty
Materiál PET/PA
Úroveň nečistôt Nízka až stredná
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,1
Hmotnosť balenia (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 250 / 120 / 20
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 250 / 120 / 20
Pad zelený, 25 cm
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie
  • Povrch - mokré čistenie