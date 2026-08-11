Pad zelený, 25 cm
Na čistenie kútov a hrán, ktoré nedosiahnu stroje. Na intenzívne čistenie podláh a povrchov.
Vysoko abrazívny, zelený čistiaci vankúšik na hĺbkové čistenie a udržiavacie čistenie akéhokoľvek odolného povrchu. Zelená čistiaca podložka je všestranná a vďaka svojim kompaktným rozmerom je vhodná najmä na intenzívne čistenie odolných podláh a povrchov, ktoré nie sú prístupné čistiacim strojom. Na čistenie podláh odporúčame použiť náš kompatibilný držiak padov s rukoväťou a kĺbom a držiak padov Kärcher s úchopom pre manuálne použitie na povrchy.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh špiny
|Vysoko priľnavé nečistoty
|Materiál
|PET/PA
|Úroveň nečistôt
|Nízka až stredná
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,1
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|250 / 120 / 20
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|250 / 120 / 20
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie
- Povrch - mokré čistenie