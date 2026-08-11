Podlahová stierka na vodu pre hygienické priestory Standard, 55 cm

Biela stierka na vodu vyrobená z plastu a penovej gumy špeciálne vyvinutá pre oblasti citlivé na hygienu. Šírka 55 cm.

Stierka Kärcher na sušenie podláh bez šmúh a čistenie škár v priestoroch citlivých na hygienu. 55 cm široká stierka na vodu v bielej farbe je vyrobená z plastu a penovej gumy.

Špecifikácie

Technické údaje

Program ADVANCED / STANDARD
Pracovná šírka (cm) 55
Materiál Hliník / EVAC
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 550 x 50 x 100
Podlahová stierka na vodu pre hygienické priestory Standard, 55 cm
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie
Príslušenstvo