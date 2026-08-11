Podlahová stierka na vodu pre hygienické priestory Standard, 55 cm
Biela stierka na vodu vyrobená z plastu a penovej gumy špeciálne vyvinutá pre oblasti citlivé na hygienu. Šírka 55 cm.
Stierka Kärcher na sušenie podláh bez šmúh a čistenie škár v priestoroch citlivých na hygienu. 55 cm široká stierka na vodu v bielej farbe je vyrobená z plastu a penovej gumy.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|ADVANCED / STANDARD
|Pracovná šírka (cm)
|55
|Materiál
|Hliník / EVAC
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|550 x 50 x 100
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie