Podlahová stierka zosilnená Classic, 55 cm
55 cm široká, vystužená stierka na vodu špeciálne vyvinutá pre náročné aplikácie.
Vysuší podlahy bez šmúh a spoľahlivo vyčistí štrbiny: Stierka na vodu z penovej gumy od Kärcher. Vystužená stierka so šírkou 55 cm je ideálna pre náročné aplikácie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Pracovná šírka (cm)
|55
|Materiál
|Oceľ, pozinkovaná / Penová guma
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|550 x 40 x 100
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie