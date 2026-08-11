Podlahová stierka zosilnená Classic, 55 cm

55 cm široká, vystužená stierka na vodu špeciálne vyvinutá pre náročné aplikácie.

Vysuší podlahy bez šmúh a spoľahlivo vyčistí štrbiny: Stierka na vodu z penovej gumy od Kärcher. Vystužená stierka so šírkou 55 cm je ideálna pre náročné aplikácie.

Špecifikácie

Technické údaje

Program ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Pracovná šírka (cm) 55
Materiál Oceľ, pozinkovaná / Penová guma
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 550 x 40 x 100
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie
Príslušenstvo