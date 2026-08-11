Podlahová stierka zosilnená Classic, 75 cm

Pre náročné aplikácie a schnutie podláh bez šmúh: Vystužená, 75 cm široká čierna stierka na vodu od Kärcher.

Stierka na vodu Kärcher, vyrobená z robustnej penovej gumy, vystužená a široká 75 cm, pôsobí pôsobivo pri náročných aplikáciách. Čierna stierka vysuší podlahy bez šmúh a spoľahlivo vyčistí štrbiny.

Špecifikácie

Technické údaje

Program ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Pracovná šírka (cm) 75
Materiál Oceľ, pozinkovaná / Penová guma
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 750 x 40 x 100
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie
Príslušenstvo