Podlahová stierka zosilnená Classic, 75 cm
Pre náročné aplikácie a schnutie podláh bez šmúh: Vystužená, 75 cm široká čierna stierka na vodu od Kärcher.
Stierka na vodu Kärcher, vyrobená z robustnej penovej gumy, vystužená a široká 75 cm, pôsobí pôsobivo pri náročných aplikáciách. Čierna stierka vysuší podlahy bez šmúh a spoľahlivo vyčistí štrbiny.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Pracovná šírka (cm)
|75
|Materiál
|Oceľ, pozinkovaná / Penová guma
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|750 x 40 x 100
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie