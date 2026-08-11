Stierka na podlahy Standard, 75 cm
Gumová stierka Kärcher, šírka 75 cm, s čiernym dvojitým gumeným okrajom z neoprénovej peny.
Určená na použitie so všetkými rukoväťami s priemerom otvoru od 18 mm do 23 mm: 75 cm široká gumená stierka od spoločnosti Kärcher. Vďaka dvojitej gumenej stierke z čiernej neoprénovej peny je táto kvalitná stierka ideálna na odstránenie veľkého množstva vody a veľmi ľahko sa udržiava v čistote.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|ADVANCED
|Pracovná šírka (cm)
|75
|Materiál
|PP / Neoprén, rozšírený
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,3
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|750 x 140 x 40
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|750 x 140 x 40
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie