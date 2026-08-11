Stierka na podlahy Standard, 75 cm

Gumová stierka Kärcher, šírka 75 cm, s čiernym dvojitým gumeným okrajom z neoprénovej peny.

Určená na použitie so všetkými rukoväťami s priemerom otvoru od 18 mm do 23 mm: 75 cm široká gumená stierka od spoločnosti Kärcher. Vďaka dvojitej gumenej stierke z čiernej neoprénovej peny je táto kvalitná stierka ideálna na odstránenie veľkého množstva vody a veľmi ľahko sa udržiava v čistote.

Špecifikácie

Technické údaje

Program ADVANCED
Pracovná šírka (cm) 75
Materiál PP / Neoprén, rozšírený
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,3
Hmotnosť balenia (kg) 0,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 750 x 140 x 40
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 750 x 140 x 40
Stierka na podlahy Standard, 75 cm
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie
Príslušenstvo