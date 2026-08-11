Držiak na prachový mop Classic 60 cm

Ľahký a o 360° otočný držiak mopu na prach (60 cm) na mopy na prach (60 cm). Ideálne na chemické čistenie veľkých plôch plných predmetov a nábytku.

Držiak mopu Kärcher 60 cm je ľahký a o 360° otočný držiak mopu na mopy (60 cm). Keďže sa bavlnené mopy môžu za určitých okolností počas prania mierne zraziť, upevňovacie podpery je možné individuálne nastaviť. Flexibilné pripojenie rukoväte znamená, že držiak mopu na prach je ideálny na čistenie veľkých plôch plných predmetov a nábytku. Okrem toho sa ľahko dostanete do rohov a hrán, čo umožňuje efektívne utieranie prachu. Nízka hmotnosť držiaka mopu umožňuje užívateľom pracovať bez námahy a bez únavy.

Špecifikácie

Technické údaje

Program CLASSIC
Druh špiny Uvoľňovanie trosiek
Použitie textilu Textilný materiál odolný
Pracovná šírka (cm) 60
Materiál Oceľ, pozinkovaná / PP
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,3
Rozmery (d x š) (mm) 600 x 150
Držiak na prachový mop Classic 60 cm
Oblasti využitia
  • Podlaha - chemické čistenie
Príslušenstvo