Držiak na prachový mop Classic 80 cm
Ľahký a o 360° otočný držiak mopu na prach (80 cm) na mopy na prach (80 cm). Ideálne na chemické čistenie veľkých plôch plných predmetov a nábytku.
Držiak mopu Kärcher 80 cm je ľahký a o 360° otočný držiak mopu na mopy (80 cm). Keďže sa bavlnené mopy môžu za určitých okolností počas prania mierne zraziť, upevňovacie podpery je možné individuálne nastaviť. Flexibilné pripojenie rukoväte znamená, že držiak mopu na prach je ideálny na čistenie veľkých plôch plných predmetov a nábytku. Okrem toho sa ľahko dostanete do rohov a hrán, čo umožňuje efektívne utieranie prachu. Nízka hmotnosť držiaka mopu umožňuje užívateľom pracovať bez námahy a bez únavy.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|CLASSIC
|Druh špiny
|Uvoľňovanie trosiek
|Použitie textilu
|Textilný materiál odolný
|Pracovná šírka (cm)
|80
|Materiál
|Oceľ, pozinkovaná / PP
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š) (mm)
|800 x 90
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Oblasti využitia
- Podlaha - chemické čistenie