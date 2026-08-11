Držiak s gumenými lamelami Lamello Premium 60 cm
Držiak so stierkami (60 cm) a rýchlym upínaním. Na použitie s jednorazovými utierkami zachytávajúcimi prach počas suchého čistenia. Veľmi ľahko sa udržiava v čistote.
Ideálne na každodenné udržiavacie čistenie s utierkami Kärcher, ktoré viažu prach: Sterilizovateľný držiak so stierkami (60 cm) a rýchlouzáverom pre obzvlášť jednoduchú manipuláciu. Mäkké úchyty na spodnej strane držiaka ďalej zvyšujú schopnosť použitej jednorazovej utierky zadržiavať nečistoty a vyrovnávajú nerovnosti podlahy. Držiak je možné sterilizovať aj pre použitie v hygienicky citlivých priestoroch.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|ADVANCED
|Použitie textilu
|Textilná na jedno použitie
|Pracovná šírka (cm)
|60
|Materiál
|PP
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,7
|Rozmery (d x š) (mm)
|600 x 110
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Oblasti využitia
- Podlaha - chemické čistenie