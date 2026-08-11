Držiak s gumenými lamelami Lamello Premium 60 cm

Držiak so stierkami (60 cm) a rýchlym upínaním. Na použitie s jednorazovými utierkami zachytávajúcimi prach počas suchého čistenia. Veľmi ľahko sa udržiava v čistote.

Ideálne na každodenné udržiavacie čistenie s utierkami Kärcher, ktoré viažu prach: Sterilizovateľný držiak so stierkami (60 cm) a rýchlouzáverom pre obzvlášť jednoduchú manipuláciu. Mäkké úchyty na spodnej strane držiaka ďalej zvyšujú schopnosť použitej jednorazovej utierky zadržiavať nečistoty a vyrovnávajú nerovnosti podlahy. Držiak je možné sterilizovať aj pre použitie v hygienicky citlivých priestoroch.

Špecifikácie

Technické údaje

Program ADVANCED
Použitie textilu Textilná na jedno použitie
Pracovná šírka (cm) 60
Materiál PP
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,7
Rozmery (d x š) (mm) 600 x 110
Držiak s gumenými lamelami Lamello Premium 60 cm

Video

Oblasti využitia
  • Podlaha - chemické čistenie
Príslušenstvo