Netkaná prachová utierka s lepidlom Standard 60×20cm 8x50ks/bal

Jednorazová utierka s lepidlom na utieranie prachu.

Systém na utieranie prachu gázou alebo antistatickými utierkami. Ideálne pre vysokovýkonné profesionálne čistenie.

Špecifikácie

Technické údaje

Program STANDARD
Konštrukcia podlahy Hladký a ľahko štruktúrovaný
Druh špiny Uvoľňovanie trosiek
Použitie textilu Textilná na jedno použitie
Pracovná šírka (cm) 20
Materiál 100% viskóza / Elastomer, samolepiaci
Typ výroby Netkané s poťahom
Protiprachová utierka / mop Impregnované lepidlom
Množstvo v balení (Kus(y)) 400
Hmotnosť na výrobok (kg) 2,8
Hmotnosť balenia (kg) 3,2
Rozmery (d x š) (mm) 600 x 200
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 600 x 200 x 200
Netkaná prachová utierka s lepidlom Standard 60×20cm 8x50ks/bal

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Oblasti využitia
  • Povrch - chemické čistenie
  • Podlaha - chemické čistenie