Netkaná prachová utierka s lepidlom Standard 60×20cm 8x50ks/bal
Jednorazová utierka s lepidlom na utieranie prachu.
Systém na utieranie prachu gázou alebo antistatickými utierkami. Ideálne pre vysokovýkonné profesionálne čistenie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|STANDARD
|Konštrukcia podlahy
|Hladký a ľahko štruktúrovaný
|Druh špiny
|Uvoľňovanie trosiek
|Použitie textilu
|Textilná na jedno použitie
|Pracovná šírka (cm)
|20
|Materiál
|100% viskóza / Elastomer, samolepiaci
|Typ výroby
|Netkané s poťahom
|Protiprachová utierka / mop
|Impregnované lepidlom
|Množstvo v balení (Kus(y))
|400
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|2,8
|Hmotnosť balenia (kg)
|3,2
|Rozmery (d x š) (mm)
|600 x 200
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|600 x 200 x 200
Video
Oblasti využitia
- Povrch - chemické čistenie
- Podlaha - chemické čistenie