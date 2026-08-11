Prachový mop akrylový Standard, 80 cm

Akrylový mop na prach, šírka 80 cm, vyrobený z odolného akrylu. Na suché čistenie hladkých a ľahko štruktúrovaných podláh. Vynikajúca väzba prachu vďaka systému elektrostatického náboja.

Robustný, odolný a umývateľný polyakryl poskytuje základ pre vynikajúcu čistiacu silu 80 cm širokých akrylových mopov na prach Kärcher. Vlnené strapce môžu dosiahnuť aj mierne vybrania v podlahách, ako sú praskliny a štrbiny – čo znamená, že mop nie je vhodný len na suché čistenie hladkých povrchov, ale aj na čistenie ľahko štruktúrovaných podlahových krytín. Počas práce vytvára trenie medzi akrylovými vláknami a základňou elektrostatický náboj, ktorý viaže prach ako magnet. Otvorené, vlnité vonkajšie strapce zaisťujú vynikajúce zachytenie hrubých nečistôt. Tento prach je zachytený strapcami a ľahko sa prenáša. Dôležité upozornenie: Akrylový prachový mop sa smie používať iba na suché čistenie. Je určený na použitie s 80 cm držiakom mopu od spoločnosti Kärcher.

Špecifikácie

Technické údaje

Program CLASSIC
Konštrukcia podlahy Hladký a ľahko štruktúrovaný
Použitie textilu Textilný materiál odolný
Pracovná šírka (cm) 80
Materiál Bavlna / PAN
Typ výroby Tkaná zadná strana s všívanými slučkami
Teplota prania (°C) max. 40
Odporúčanie prania (°C) 40
Umývacie cykly¹⁾ Približne 100
Druh špiny Uvoľňovanie trosiek
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,3
Hmotnosť balenia (kg) 0,3
Rozmery (d x š) (mm) 800 x 130
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 800 x 130 x 20

¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.

Prachový mop akrylový Standard, 80 cm

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Oblasti využitia
  • Podlaha - chemické čistenie