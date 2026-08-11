Prachový mop akrylový Standard, 80 cm
Akrylový mop na prach, šírka 80 cm, vyrobený z odolného akrylu. Na suché čistenie hladkých a ľahko štruktúrovaných podláh. Vynikajúca väzba prachu vďaka systému elektrostatického náboja.
Robustný, odolný a umývateľný polyakryl poskytuje základ pre vynikajúcu čistiacu silu 80 cm širokých akrylových mopov na prach Kärcher. Vlnené strapce môžu dosiahnuť aj mierne vybrania v podlahách, ako sú praskliny a štrbiny – čo znamená, že mop nie je vhodný len na suché čistenie hladkých povrchov, ale aj na čistenie ľahko štruktúrovaných podlahových krytín. Počas práce vytvára trenie medzi akrylovými vláknami a základňou elektrostatický náboj, ktorý viaže prach ako magnet. Otvorené, vlnité vonkajšie strapce zaisťujú vynikajúce zachytenie hrubých nečistôt. Tento prach je zachytený strapcami a ľahko sa prenáša. Dôležité upozornenie: Akrylový prachový mop sa smie používať iba na suché čistenie. Je určený na použitie s 80 cm držiakom mopu od spoločnosti Kärcher.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|CLASSIC
|Konštrukcia podlahy
|Hladký a ľahko štruktúrovaný
|Použitie textilu
|Textilný materiál odolný
|Pracovná šírka (cm)
|80
|Materiál
|Bavlna / PAN
|Typ výroby
|Tkaná zadná strana s všívanými slučkami
|Teplota prania (°C)
|max. 40
|Odporúčanie prania (°C)
|40
|Umývacie cykly¹⁾
|Približne 100
|Druh špiny
|Uvoľňovanie trosiek
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,3
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š) (mm)
|800 x 130
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|800 x 130 x 20
¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.
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Oblasti využitia
- Podlaha - chemické čistenie