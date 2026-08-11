Prachový mop bavlnený Classic 60 cm
Umývateľný bavlnený mop na prach so šírkou 60 cm na suché alebo mierne vlhké čistenie všetkých hladkých podlahových krytín. Ideálne pre oblasti ako sú učebne a zasadacie miestnosti.
Otvorené vonkajšie strapce – ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby poskytovali vynikajúce pohlcovanie hrubého prachu a viazanie prachu okolo hrán a nôh stoličiek a stola – robia umývateľný, 60 cm široký prachový mop Kärcher vyrobený zo 100 percentnej bavlny ideálnym na suché čistenie hladkých povrchov. v priestoroch silne zaplnených predmetmi a nábytkom, ako sú učebne a zasadacie miestnosti. Krátke, otvorené strapce v centrálnom čistiacom priestore majú navyše vynikajúcu schopnosť zadržiavať prach – vlastnosť, ktorú možno ešte zlepšiť miernym navlhčením rozprašovačom alebo použitím prípravku na viazanie prachu. Bavlnený mop so šírkou 60 cm je určený na použitie s držiakom mopu 60 cm.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|CLASSIC
|Použitie textilu
|Textilný materiál odolný
|Pracovná šírka (cm)
|60
|Materiál
|100% bavlna
|Textilný materiál
|Neobsahuje mikrovlákno
|Typ výroby
|Tkaná zadná strana s všívanými slučkami
|Teplota prania (°C)
|max. 60
|Odporúčanie prania (°C)
|60
|Umývacie cykly¹⁾
|Približne 150
|Druh špiny
|Uvoľňovanie trosiek
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š) (mm)
|600 x 130
¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Podlaha - chemické čistenie