Prachový mop bavlnený Classic 80 cm

Umývateľný bavlnený mop na prach, široký 80 cm, na suché alebo mierne vlhké čistenie všetkých hladkých podlahových krytín. Ideálne pre oblasti ako sú učebne a zasadacie miestnosti.

Otvorené vonkajšie strapce – ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby poskytovali vynikajúce pohlcovanie hrubého prachu a viazanie prachu okolo hrán a nôh stoličiek a stola – robia umývateľný 80 cm široký prachový mop Kärcher vyrobený zo 100 percentnej bavlny ideálnym na suché čistenie hladkých povrchov. v priestoroch silne zaplnených predmetmi a nábytkom, ako sú učebne a zasadacie miestnosti. Krátke, otvorené strapce v centrálnom čistiacom priestore majú navyše vynikajúcu schopnosť zadržiavať prach – vlastnosť, ktorú možno ešte zlepšiť miernym navlhčením rozprašovačom alebo použitím prípravku na viazanie prachu. Bavlnený mop so šírkou 80 cm je určený na použitie s držiakom mopu 80 cm.

Špecifikácie

Technické údaje

Program CLASSIC
Použitie textilu Textilný materiál odolný
Pracovná šírka (cm) 80
Materiál 100% bavlna
Textilný materiál Neobsahuje mikrovlákno
Typ výroby Tkaná zadná strana s všívanými slučkami
Teplota prania (°C) max. 60
Odporúčanie prania (°C) 60
Umývacie cykly¹⁾ Približne 150
Druh špiny Uvoľňovanie trosiek
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,3
Rozmery (d x š) (mm) 800 x 130

¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.

Prachový mop bavlnený Classic 80 cm
Oblasti využitia
  • Podlaha - chemické čistenie