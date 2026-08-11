Prachový mop bavlnený Classic 80 cm
Umývateľný bavlnený mop na prach, široký 80 cm, na suché alebo mierne vlhké čistenie všetkých hladkých podlahových krytín. Ideálne pre oblasti ako sú učebne a zasadacie miestnosti.
Otvorené vonkajšie strapce – ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby poskytovali vynikajúce pohlcovanie hrubého prachu a viazanie prachu okolo hrán a nôh stoličiek a stola – robia umývateľný 80 cm široký prachový mop Kärcher vyrobený zo 100 percentnej bavlny ideálnym na suché čistenie hladkých povrchov. v priestoroch silne zaplnených predmetmi a nábytkom, ako sú učebne a zasadacie miestnosti. Krátke, otvorené strapce v centrálnom čistiacom priestore majú navyše vynikajúcu schopnosť zadržiavať prach – vlastnosť, ktorú možno ešte zlepšiť miernym navlhčením rozprašovačom alebo použitím prípravku na viazanie prachu. Bavlnený mop so šírkou 80 cm je určený na použitie s držiakom mopu 80 cm.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|CLASSIC
|Použitie textilu
|Textilný materiál odolný
|Pracovná šírka (cm)
|80
|Materiál
|100% bavlna
|Textilný materiál
|Neobsahuje mikrovlákno
|Typ výroby
|Tkaná zadná strana s všívanými slučkami
|Teplota prania (°C)
|max. 60
|Odporúčanie prania (°C)
|60
|Umývacie cykly¹⁾
|Približne 150
|Druh špiny
|Uvoľňovanie trosiek
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š) (mm)
|800 x 130
¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.
Oblasti využitia
- Podlaha - chemické čistenie