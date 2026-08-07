Kliešte na veľké nečistoty 100 cm
100 cm dlhý ergonomický zberač odpadu pre pohodlné vyberanie hrubých nečistôt.
100 cm dlhý ergonomický zberač odpadu pre pohodlné vyberanie hrubých nečistôt. Ergonomický dizajn zberača odpadu taktiež zvyšuje bezpečnosť práce.
Špecifikácie
Technické údaje
|Materiál
|Hliník / PP
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,3
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,3
|Dĺžka (mm)
|1000
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|1040 x 160 x 270
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Podlaha - chemické čistenie
- Zametanie