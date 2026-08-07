Kliešte na veľké nečistoty 100 cm

100 cm dlhý ergonomický zberač odpadu pre pohodlné vyberanie hrubých nečistôt.

100 cm dlhý ergonomický zberač odpadu pre pohodlné vyberanie hrubých nečistôt. Ergonomický dizajn zberača odpadu taktiež zvyšuje bezpečnosť práce.

Špecifikácie

Technické údaje

Materiál Hliník / PP
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,3
Hmotnosť balenia (kg) 0,3
Dĺžka (mm) 1000
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 1040 x 160 x 270
Oblasti využitia
  • Podlaha - chemické čistenie
  • Zametanie