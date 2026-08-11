Metla Classic PVC 60cm

Metla (60 cm) s drevenou doskou, tvrdými štetinami z odolného PVC a nite. Ideálne na efektívne čistenie vnútorných aj vonkajších priestorov.

60 cm široká metla s drevenou doskou a odolnými tvrdými štetinami z PVC, ktorá je ideálna na odstránenie voľných nečistôt vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Závit umožňuje montáž príslušnej drevenej rukoväte od spoločnosti Kärcher.

Špecifikácie

Technické údaje

Druh špiny Uvoľňovanie trosiek
Program CLASSIC
Pracovná šírka (cm) 60
Materiál PVC / Drevo / Oceľ, pozinkovaná
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 1
Dĺžka (mm) 600
Metla Classic PVC 60cm
Oblasti využitia
  • Zametanie
Príslušenstvo