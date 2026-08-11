Metla Classic PVC 60cm
Metla (60 cm) s drevenou doskou, tvrdými štetinami z odolného PVC a nite. Ideálne na efektívne čistenie vnútorných aj vonkajších priestorov.
60 cm široká metla s drevenou doskou a odolnými tvrdými štetinami z PVC, ktorá je ideálna na odstránenie voľných nečistôt vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Závit umožňuje montáž príslušnej drevenej rukoväte od spoločnosti Kärcher.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh špiny
|Uvoľňovanie trosiek
|Program
|CLASSIC
|Pracovná šírka (cm)
|60
|Materiál
|PVC / Drevo / Oceľ, pozinkovaná
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|1
|Dĺžka (mm)
|600
Oblasti využitia
- Zametanie