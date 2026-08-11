Metlička a lopatka set
Univerzálna sada na zametanie pozostávajúca z metličky a lopatky. Farba: Modrá.
Robustná univerzálna sada, ideálna na zametanie uvoľnených nečistôt. Obsahuje metličku so stabilnou rukoväťou a lopatku. Farba: Modrá.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Farba
|modrá / žltá
|Materiál
|PP / PET
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,2
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|335 x 231 x 98
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|335 x 231 x 98
Video
Oblasti využitia
- Zametanie