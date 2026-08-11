Metlička a lopatka set

Univerzálna sada na zametanie pozostávajúca z metličky a lopatky. Farba: Modrá.

Robustná univerzálna sada, ideálna na zametanie uvoľnených nečistôt. Obsahuje metličku so stabilnou rukoväťou a lopatku. Farba: Modrá.

Špecifikácie

Technické údaje

Program STANDARD / CLASSIC
Farba modrá / žltá
Materiál PP / PET
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,2
Hmotnosť balenia (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 335 x 231 x 98
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 335 x 231 x 98
Metlička a lopatka set

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Oblasti využitia
  • Zametanie