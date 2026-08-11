Zametacia súprava 32 x 97 cm
Systém na zametanie a zbieranie, skladajúci sa zo zmetáka a lopatky s ergonomickou rúčkou a gumeným profilom, je perfektne prispôsobený zbieraniu veľkých a vlhkých nečistôt.
Ideálne na rýchle odstránenie hrubých a vlhkých nečistôt: Systém zametania od spoločnosti Kärcher pozostáva z prachovej nádoby s ergonomickou rukoväťou a protišmykovým gumovým profilom a zametacieho posúvača so stierkou, ktorý sa dá ľahko prispôsobiť všetkým podlahovým krytinám a spoľahlivo zachytáva špina. Stierku je oveľa jednoduchšie čistiť ako v tradičných systémoch s metlou. Kompaktný systém zametania je možné použiť so všetkými bežnými vložkami do koša.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Zelená
|Materiál
|ABS plast / Hliník / PP / guma
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|1
|Hmotnosť balenia (kg)
|1,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|320 x 150 x 970
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|320 x 150 x 970
Oblasti využitia
- Zametanie