Zametacia súprava 32 x 97 cm

Systém na zametanie a zbieranie, skladajúci sa zo zmetáka a lopatky s ergonomickou rúčkou a gumeným profilom, je perfektne prispôsobený zbieraniu veľkých a vlhkých nečistôt.

Ideálne na rýchle odstránenie hrubých a vlhkých nečistôt: Systém zametania od spoločnosti Kärcher pozostáva z prachovej nádoby s ergonomickou rukoväťou a protišmykovým gumovým profilom a zametacieho posúvača so stierkou, ktorý sa dá ľahko prispôsobiť všetkým podlahovým krytinám a spoľahlivo zachytáva špina. Stierku je oveľa jednoduchšie čistiť ako v tradičných systémoch s metlou. Kompaktný systém zametania je možné použiť so všetkými bežnými vložkami do koša.

Špecifikácie

Technické údaje

Farba Zelená
Materiál ABS plast / Hliník / PP / guma
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 1
Hmotnosť balenia (kg) 1,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 320 x 150 x 970
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 320 x 150 x 970
Zametacia súprava 32 x 97 cm
Oblasti využitia
  • Zametanie
Príslušenstvo