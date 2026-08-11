Škrabka s krátkou rúčkou Premium Multilink, 10x23 cm
Malá kovová škrabka od Kärcheru. S čepeľou, ochranným krytom a krátkou rukoväťou. K dispozícii sú náhradné čepele, vhodné pre použitie s hliníkovou teleskopickou rukoväťou.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Materiál
|PP / Oceľ / nehrdzavejúca oceľ
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,2
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š) (mm)
|105 x 230
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|105 x 230 x 30
Výbava
- Pripojenie MultiLink
- Talianska niť
Oblasti využitia
- Okná
- Podlaha - chemické čistenie