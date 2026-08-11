Škrabka s krátkou rúčkou Premium Multilink, 10x23 cm

Malá kovová škrabka od Kärcheru. S čepeľou, ochranným krytom a krátkou rukoväťou. K dispozícii sú náhradné čepele, vhodné pre použitie s hliníkovou teleskopickou rukoväťou.

Špecifikácie

Technické údaje

Program STANDARD / CLASSIC
Materiál PP / Oceľ / nehrdzavejúca oceľ
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,2
Hmotnosť balenia (kg) 0,2
Rozmery (d x š) (mm) 105 x 230
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 105 x 230 x 30

Výbava

  • Pripojenie MultiLink
  • Talianska niť
Škrabka s krátkou rúčkou Premium Multilink, 10x23 cm
Oblasti využitia
  • Okná
  • Podlaha - chemické čistenie
Príslušenstvo