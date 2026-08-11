Mikrovláknový návlek na prachovku, 60 cm
Mikrovláknový návlek na prachovku Multilink 60 cm.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|ADVANCED
|Druh špiny
|Uvoľňovanie trosiek
|Materiál
|100% PET
|Teplota prania (°C)
|max. 90
|Odporúčanie prania (°C)
|60
|Teplota sušičky (°C)
|60
|Umývacie cykly¹⁾
|Približne 350
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Rozmery (d x š) (mm)
|600 x 80
¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.
Oblasti využitia
- Povrch - chemické čistenie