Mikrovláknový návlek na prachovku, 60 cm

Mikrovláknový návlek na prachovku Multilink 60 cm.

Špecifikácie

Technické údaje

Program ADVANCED
Druh špiny Uvoľňovanie trosiek
Materiál 100% PET
Teplota prania (°C) max. 90
Odporúčanie prania (°C) 60
Teplota sušičky (°C) 60
Umývacie cykly¹⁾ Približne 350
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Rozmery (d x š) (mm) 600 x 80

¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.

Mikrovláknový návlek na prachovku, 60 cm
Oblasti využitia
  • Povrch - chemické čistenie