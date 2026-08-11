Prachovka Multilink
Akrylová prachovka s otváraním v tvare U, nakláňaním až do 240° a rukoväťou systému Multilink s odnímateľným krytom.
Skladacia prachovka na manuálne utieranie prachu. Najlepšie riešenie pre rýchle a presné čistenie ťažko dostupných povrchov, či už ide o výšku, hĺbku alebo sklon.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,2
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š) (mm)
|410 x 60
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|410 x 60 x 90
Výbava
- Pripojenie MultiLink
Video
Oblasti využitia
- Povrch - chemické čistenie