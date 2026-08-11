Prachovka Multilink

Akrylová prachovka s otváraním v tvare U, nakláňaním až do 240° a rukoväťou systému Multilink s odnímateľným krytom.

Skladacia prachovka na manuálne utieranie prachu. Najlepšie riešenie pre rýchle a presné čistenie ťažko dostupných povrchov, či už ide o výšku, hĺbku alebo sklon.

Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,2
Hmotnosť balenia (kg) 0,2
Rozmery (d x š) (mm) 410 x 60
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 410 x 60 x 90

Výbava

  • Pripojenie MultiLink
Prachovka Multilink

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Oblasti využitia
  • Povrch - chemické čistenie
Príslušenstvo