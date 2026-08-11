Rukoväť na prachovku Multilink, 60 cm
Flexibilná prachovka s možnosťou naklonenia až do 270°, s univerzálnym klipom a rukoväťou systému Multilink s odnímateľným krytom.
Systém s flexibilnou prachovkou. Ideálny na čistenie zaoblených, nerovných alebo úzkych povrchov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Materiál
|Hliník / PP / guma
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,3
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š) (mm)
|600 x 60
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|600 x 60 x 20
Výbava
- Pripojenie MultiLink
Oblasti využitia
- Povrch - chemické čistenie