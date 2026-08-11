Rukoväť na prachovku Multilink, 60 cm

Flexibilná prachovka s možnosťou naklonenia až do 270°, s univerzálnym klipom a rukoväťou systému Multilink s odnímateľným krytom.

Systém s flexibilnou prachovkou. Ideálny na čistenie zaoblených, nerovných alebo úzkych povrchov.

Špecifikácie

Technické údaje

Materiál Hliník / PP / guma
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,3
Hmotnosť balenia (kg) 0,4
Rozmery (d x š) (mm) 600 x 60
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 600 x 60 x 20

Výbava

  • Pripojenie MultiLink
Rukoväť na prachovku Multilink, 60 cm
Oblasti využitia
  • Povrch - chemické čistenie
Príslušenstvo