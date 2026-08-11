Mikrovláknová utierka Ecolabel EU Premium, zelená 40x40cm (5ks)

Prémiová utierka z mikrovlákna s environmentálnou značkou EÚ zelená (40 × 40 cm, 5 ×) je silná a opakovane použiteľná utierka.

Čistiaca utierka z mikrovlákna Kärcher Premium s označením EU Ecolabel kombinuje udržateľnosť s vysokým čistiacim výkonom a je certifikovaná značkou EU Ecolabel. Táto značka predstavuje ekologickú výrobu s kontrolovanými emisiami a zníženým používaním škodlivých látok. Okrem toho je zaručené dodržiavanie spravodlivých pracovných podmienok. Utierka bola špeciálne vyvinutá na manuálne čistenie povrchov pre profesionálne použitie. Je robustná, trvácna a vhodná pre širokú škálu typov nečistôt a povrchov. Aj po mnohých umývacích cykloch si zachováva svoj tvar a farbu, čo zvyšuje jej životnosť a znižuje náklady.

Špecifikácie

Technické údaje

Použitie textilu Textilný materiál odolný
Materiál 80% PET / 20% PA
Textilný materiál Mikrovlákno
Teplota prania (°C) max. 90
Odporúčanie prania (°C) 60
Umývacie cykly¹⁾ Približne 300
Množstvo v balení (Kus(y)) 5
Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg/g/m²) 0,2 / 250
Hmotnosť balenia (kg) 0,2
Rozmery (d x š) (mm) 400 x 400

¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.

Mikrovláknová utierka Ecolabel EU Premium, zelená 40x40cm (5ks)
Oblasti využitia
  • Povrch - mokré čistenie