Mikrovláknová utierka Ecolabel EU Premium, žltá 40x40cm (5ks)
Prémiová utierka z mikrovlákna s environmentálnou značkou EÚ žltá (40 × 40 cm, 5 ×) je silná a opakovane použiteľná utierka.
Čistiaca utierka z mikrovlákna Kärcher Premium s označením EU Ecolabel kombinuje udržateľnosť s vysokým čistiacim výkonom a je certifikovaná značkou EU Ecolabel. Táto značka predstavuje ekologickú výrobu s kontrolovanými emisiami a zníženým používaním škodlivých látok. Okrem toho je zaručené dodržiavanie spravodlivých pracovných podmienok. Utierka bola špeciálne vyvinutá na manuálne čistenie povrchov pre profesionálne použitie. Je robustná, trvácna a vhodná pre širokú škálu typov nečistôt a povrchov. Aj po mnohých umývacích cykloch si zachováva svoj tvar a farbu, čo zvyšuje jej životnosť a znižuje náklady.
Špecifikácie
Technické údaje
|Použitie textilu
|Textilný materiál odolný
|Materiál
|80% PET / 20% PA
|Textilný materiál
|Mikrovlákno
|Teplota prania (°C)
|max. 90
|Odporúčanie prania (°C)
|60
|Umývacie cykly¹⁾
|Približne 300
|Množstvo v balení (Kus(y))
|5
|Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg/g/m²)
|0,2 / 250
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š) (mm)
|400 x 400
¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.
Oblasti využitia
- Povrch - mokré čistenie