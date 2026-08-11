Mikrovláknová utierka Glide Premium, červená 38x38cm (5ks)
Koagulovaná, odvápňovacia a odmasťovacia viacúčelová utierka na lesklé povrchy.
Handrička na ručné čistenie povrchov. Ideálna na hladké povrchy. Na oceľ, chróm a keramiku.
Špecifikácie
Technické údaje
|Použitie textilu
|Textilný materiál odolný
|Materiál
|68% PE / 12% PA / 20% PU
|Teplota prania (°C)
|max. 90
|Odporúčanie prania (°C)
|60
|Umývacie cykly¹⁾
|Približne 300
|Množstvo v balení (Kus(y))
|5
|Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg/g/m²)
|0,3 / 285
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š) (mm)
|380 x 380
¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.
Oblasti využitia
- Povrch - mokré čistenie