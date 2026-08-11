Mikrovláknová utierka Glide Premium, červená 38x38cm (5ks)

Koagulovaná, odvápňovacia a odmasťovacia viacúčelová utierka na lesklé povrchy.

Handrička na ručné čistenie povrchov. Ideálna na hladké povrchy. Na oceľ, chróm a keramiku.

Špecifikácie

Technické údaje

Použitie textilu Textilný materiál odolný
Materiál 68% PE / 12% PA / 20% PU
Teplota prania (°C) max. 90
Odporúčanie prania (°C) 60
Umývacie cykly¹⁾ Približne 300
Množstvo v balení (Kus(y)) 5
Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg/g/m²) 0,3 / 285
Hmotnosť balenia (kg) 0,3
Rozmery (d x š) (mm) 380 x 380

¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.

Mikrovláknová utierka Glide Premium, červená 38x38cm (5ks)
Oblasti využitia
  • Povrch - mokré čistenie