Mikrovláknová utierka Light Classic, červená 38x38 cm (20 ks)

Viacúčelová utierka z mikrovlákna, praktická a savá.

Handrička na ručné čistenie povrchov. Ideálna na všetky typy nečistôt a povrchov.

Špecifikácie

Technické údaje

Použitie textilu Textilný materiál odolný
Materiál 80% PET / 20% PA
Textilný materiál Mikrovlákno
Teplota prania (°C) max. 90
Odporúčanie prania (°C) 60
Umývacie cykly¹⁾ Približne 300
Množstvo v balení (Kus(y)) 20
Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg) 0,6
Hmotnosť balenia (kg) 0,7
Rozmery (d x š) (mm) 380 x 380

¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.

Oblasti využitia
  • Povrch - mokré čistenie