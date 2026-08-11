Mikrovláknová utierka Light Classic, zelená 38x38 cm (20 ks)
Viacúčelová utierka z mikrovlákna, praktická a savá.
Handrička na ručné čistenie povrchov. Ideálna na všetky typy nečistôt a povrchov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Použitie textilu
|Textilný materiál odolný
|Materiál
|80% PET / 20% PA
|Textilný materiál
|Mikrovlákno
|Teplota prania (°C)
|max. 90
|Odporúčanie prania (°C)
|60
|Umývacie cykly¹⁾
|Približne 300
|Množstvo v balení (Kus(y))
|20
|Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg)
|0,6
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,7
|Rozmery (d x š) (mm)
|380 x 380
¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.
Oblasti využitia
- Povrch - mokré čistenie