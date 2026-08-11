Mikrovláknová utierka Pure Premium, modrá 40x40cm (5ks)

Viacúčelová netkaná textília z ultramikrovlákna, odolná a savá.

Handrička na ručné čistenie povrchov. Ideálna na akýkoľvek typ nečistôt a povrchov.

Špecifikácie

Technické údaje

Použitie textilu Textilný materiál odolný
Materiál 70% PE / 30% PA
Textilný materiál Mikrovlákno
Teplota prania (°C) max. 95
Odporúčanie prania (°C) 60
Umývacie cykly¹⁾ Približne 300
Množstvo v balení (Kus(y)) 5
Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg/g/m²) 0,1 / 130
Hmotnosť balenia (kg) 0,1
Rozmery (d x š) (mm) 400 x 400

¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.

Mikrovláknová utierka Pure Premium, modrá 40x40cm (5ks)
Oblasti využitia
  • Povrch - mokré čistenie