Mop z mikrovlákna na suchý zips, Twisted Premium, 30 cm, EU Ecolabel
Plochý mop z mikrovlákna, vysoko savý, so systémom suchých zipsov.
Plochý mopovací systém na suchý zips, na použitie buď s predvlhčeným povrchom, namočený na požiadanie s namáčacou stanicou alebo s rukoväťami s nádržou. Ideálny na opakované umývanie hladkých povrchov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,1
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š) (mm)
|320 x 125
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|320 x 125 x 15
¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.
Oblasti využitia
- Povrch - mokré čistenie
- Podlaha - mokré čistenie