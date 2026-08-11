Mop z mikrovlákna na suchý zips, Twisted Premium, 30 cm, EU Ecolabel

Plochý mop z mikrovlákna, vysoko savý, so systémom suchých zipsov.

Plochý mopovací systém na suchý zips, na použitie buď s predvlhčeným povrchom, namočený na požiadanie s namáčacou stanicou alebo s rukoväťami s nádržou. Ideálny na opakované umývanie hladkých povrchov.

Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,1
Hmotnosť balenia (kg) 0,1
Rozmery (d x š) (mm) 320 x 125
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 320 x 125 x 15

¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.

Oblasti využitia
  • Povrch - mokré čistenie
  • Podlaha - mokré čistenie