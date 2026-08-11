Netkaná utierka Soft Classic, modrá, 38x40cm (20ks)

Tepelne viazané netkané textílie, viacúčelová utierka, ideálna na utieranie prachu.

Handrička na ručné čistenie povrchov. Vhodná na všetky typy nečistôt a povrchov.

Špecifikácie

Technické údaje

Použitie textilu Textilný materiál odolný
Materiál 70% Viskose / 20% PP / 10% PE
Teplota prania (°C) max. 60
Umývacie cykly¹⁾ Približne 250
Množstvo v balení (Kus(y)) 20
Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg) 0,4
Hmotnosť balenia (kg) 0,4
Rozmery (d x š) (mm) 380 x 400

¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.

Oblasti využitia
  • Povrch - mokré čistenie