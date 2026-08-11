Netkaná utierka Soft Classic, modrá, 38x40cm (20ks)
Tepelne viazané netkané textílie, viacúčelová utierka, ideálna na utieranie prachu.
Handrička na ručné čistenie povrchov. Vhodná na všetky typy nečistôt a povrchov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Použitie textilu
|Textilný materiál odolný
|Materiál
|70% Viskose / 20% PP / 10% PE
|Teplota prania (°C)
|max. 60
|Umývacie cykly¹⁾
|Približne 250
|Množstvo v balení (Kus(y))
|20
|Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg)
|0,4
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š) (mm)
|380 x 400
¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.
Oblasti využitia
- Povrch - mokré čistenie