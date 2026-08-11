Sada na čistenie skla MultiLink Premium 30 cm, 56-93 cm

Prémiová súprava na čistenie skla MultiLink 30 cm 56 – 93 cm na čistenie zrkadiel, skla a nehrdzavejúcej ocele.

Držiak na suchý zips s ultra-mikrovláknovou handričkou na čistenie lesklých povrchov. Ideálne na čistenie lesklých povrchov v interiéroch, ako sú vitríny v chladiacich pultoch a predajniach potravín, sklenené dvere, sklenené plochy atď.

Špecifikácie

Technické údaje

Použitie textilu Textilný materiál odolný
Teplota prania (°C) max. 90
Odporúčanie prania (°C) 60
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg) 0,8
Hmotnosť balenia (kg) 0,9
Rozmery (d x š) (mm) 565 x 120
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 565 x 120 x 70

Výbava

  • Pripojenie MultiLink
Sada na čistenie skla MultiLink Premium 30 cm, 56-93 cm

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Oblasti využitia
  • Povrchy - čistenie skla
Príslušenstvo