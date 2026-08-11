Sada na čistenie skla MultiLink Premium 30 cm, 56-93 cm
Prémiová súprava na čistenie skla MultiLink 30 cm 56 – 93 cm na čistenie zrkadiel, skla a nehrdzavejúcej ocele.
Držiak na suchý zips s ultra-mikrovláknovou handričkou na čistenie lesklých povrchov. Ideálne na čistenie lesklých povrchov v interiéroch, ako sú vitríny v chladiacich pultoch a predajniach potravín, sklenené dvere, sklenené plochy atď.
Špecifikácie
Technické údaje
|Použitie textilu
|Textilný materiál odolný
|Teplota prania (°C)
|max. 90
|Odporúčanie prania (°C)
|60
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg)
|0,8
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,9
|Rozmery (d x š) (mm)
|565 x 120
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|565 x 120 x 70
Výbava
- Pripojenie MultiLink
Video
Oblasti využitia
- Povrchy - čistenie skla