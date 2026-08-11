Utierka z mikrovlákna Shine na sklo, modrá, 40 x 40 cm, 5 ks
Mikrovláknová utierka na sklo od spoločnosti Kärcher na čistenie sklenených povrchov, zrkadiel, chrómovej ocele a iných lesklých povrchov bez šmúh a vlákien.
Vysokokvalitná utierka z mikrovlákna na sklo vyrobená z obzvlášť jemných mikrovlákien s vynikajúcim zachytávaním nečistôt a čistiacim výkonom. Utierka z mikrovlákna je špeciálne navrhnutá na čistenie citlivých povrchov, skla, okien, zrkadiel alebo chrómovej ocele. Odstraňuje aj tie najmenšie častice a zaisťuje čistotu bez šmúh bez zanechania vláknitých vlákien. Na čistenie sa čistiaci prostriedok nastrieka priamo na utierku, ale je možné ho použiť aj vopred pripravený.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|ADVANCED / STANDARD
|Použitie textilu
|Textilný materiál odolný
|Textilný materiál
|85% PET / 15% PA
|Typ výroby
|Kruhový úplet
|Teplota prania (°C)
|max. 60
|Odporúčanie prania (°C)
|60
|Umývacie cykly¹⁾
|Približne 500
|Množstvo v balení (Kus(y))
|5
|Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg/g/m²)
|0,1 / 215
|Rozmery (d x š) (mm)
|400 x 400
¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.
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Oblasti využitia
- Povrchy - čistenie skla
- Povrch - mokré čistenie