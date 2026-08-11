Utierka z mikrovlákna Shine na sklo, modrá, 40 x 40 cm, 5 ks

Mikrovláknová utierka na sklo od spoločnosti Kärcher na čistenie sklenených povrchov, zrkadiel, chrómovej ocele a iných lesklých povrchov bez šmúh a vlákien.

Vysokokvalitná utierka z mikrovlákna na sklo vyrobená z obzvlášť jemných mikrovlákien s vynikajúcim zachytávaním nečistôt a čistiacim výkonom. Utierka z mikrovlákna je špeciálne navrhnutá na čistenie citlivých povrchov, skla, okien, zrkadiel alebo chrómovej ocele. Odstraňuje aj tie najmenšie častice a zaisťuje čistotu bez šmúh bez zanechania vláknitých vlákien. Na čistenie sa čistiaci prostriedok nastrieka priamo na utierku, ale je možné ho použiť aj vopred pripravený.

Špecifikácie

Technické údaje

Program ADVANCED / STANDARD
Použitie textilu Textilný materiál odolný
Textilný materiál 85% PET / 15% PA
Typ výroby Kruhový úplet
Teplota prania (°C) max. 60
Odporúčanie prania (°C) 60
Umývacie cykly¹⁾ Približne 500
Množstvo v balení (Kus(y)) 5
Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg/g/m²) 0,1 / 215
Rozmery (d x š) (mm) 400 x 400

¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.

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Oblasti využitia
  • Povrchy - čistenie skla
  • Povrch - mokré čistenie
Čistiace prostriedky